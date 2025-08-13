Европа в преддверии переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске «спешит» выработать «общий подход» к борьбе с российским президентом «совместно с Белым домом».

Об этом сообщает британская газета Financial Times.

«Европейские страны, которые были отстранены от участия в переговорах по Аляске, спешат выработать общий подход к борьбе с Путиным совместно с Белым домом», — говорится в сообщении издания.

Они обеспокоены тем, что на Аляске будет заключена сделка, которая не будет учитывать их опасения по поводу России, пишет газета.

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 15 августа на Аляске.

Рубио ответил «сходящим с ума» на слова об уступке Трампа Путину

В Кремле подтвердили дату и место саммита. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, выбор Аляски логичен — здесь пересекаются экономические интересы Российской Федерации и США, в том числе в Арктике.

Ключевая тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Москва пригласила Трампа провести следующую встречу в России.