Стало известно о нежелании США пускать Путина на базу на Аляске

Белый дом изначально хотел избежать проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на военной базе в Анкоридже на Аляске.

Об этом сообщает телеканал CNN.

«Белый дом… надеялся избежать ситуации, когда российский лидер и его свита оказываются на территории американского военного объекта», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что соответствующее решение было принято потому, что база Элмендорф-Ричардсон на севере Анкориджа может «удовлетворить требованиям безопасности для исторической встречи» лидеров.

Путина на Аляске будут охранять в том числе агенты Секретной службы США

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 15 августа на Аляске.

В Кремле подтвердили дату и место саммита. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, выбор Аляски логичен — здесь пересекаются экономические интересы Российской Федерации и США, в том числе в Арктике.

Ключевая тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Москва пригласила Трампа провести следующую встречу в России.