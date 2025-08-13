В Сирии задумались о возвращении российских военных

Новые власти Сирии задумались о возвращении российской военной полиции в страну. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

«Переходное правительство Сирии, возглавляемое президентом Ахмедом аш-Шараа, заинтересовано в возвращении патрулей российской военной полиции в южные провинции страны», — указано в сообщении.

По словам источника, присутствовавшего на встрече главы МИД Сирии Асада аш-Шайбани с представителями сирийской диаспоры в Москве, идея о возвращении солдат РФ в Сирию связана с желанием «препятствовать вмешательству Израиля в сирийские дела».

Ранее аш-Шибани поблагодарил Россию за готовность открыть новую страницу сотрудничества между странами. «Отношения наших стран носят исторический характер, и сейчас они встали на правильный путь. Мы восстанавливаем экономику и нам нужны друзья», — отметил дипломат.