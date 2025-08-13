СМИ: Трамп заставит Киев и ЕС пойти на мир после встречи на Аляске

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске может выдвинуть Украине и ЕС ультиматум, чтобы склонить их к миру.

Такое заявление опубликовал британский журнал The Economist, отметив, что встреча на Аляске может поставить Украину и её европейских союзников в безвыходное положение.

«Либо подписать соглашение и согласиться на перестройку европейской безопасности, либо отклонить его и рисковать тем, что Трамп уйдёт и сократит разведывательную и военную поддержку Украины», — говорится в статье.

Кроме того, согласно публикации, Трамп ясно дал понять, что по-прежнему испытывает враждебность по отношению к Украине.

В NBC при этом ранее заявили, что Трамп дистанционно проведёт встречу с Зеленским и лидерами ЕС 13 августа.

Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер между тем заявил, что встреча Путина и Трампа на Аляске станет большим прогрессом и даёт шанс на завершение конфликта на Украине.