В Госдепе сделали уточнение по поводу встречи Трампа и Путина

США не рассматривают предстоящую встречу президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным как переговоры по Украине. Об этом заявила пресс-секретаря Госдепа Тэмми Брюс, передает ТАСС.

«Напомню, что президент не называет это переговорами. Не он просил об этой (встрече — прим. "Ленты.ру")», — сказала она. Брюс пояснила, что цель встречи заключается в том, чтобы разобраться в ситуации и понять, какие есть возможности.

Она также высказалась о возможном давлении США на Россию, отметив, что у Трампа «есть множество инструментов», но неизвестно, «какой подход он изберет».