Зеленский назвал «личной победой» Путина переговоры с Трампом на Аляске
Президент Украины Владимир Зеленский назвал будущие переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске «личной победой» российского лидера. Об этом сообщает Barron's, ссылаясь на заявление президента Украины журналистам.
По словам Зеленского, проведение встречи на территории США свидетельствует о завершении периода «международной изоляции» России.
«России удалось добиться отсрочки санкций», — заявил украинский лидер.
12 августа пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что для Дональда Трампа большая честь принять Владимира Путина на американской земле.
Владимир Путин и Дональд Трамп договорились встретиться на Аляске 15 августа. Главной темой обсуждения лидеров двух стран станет урегулирование конфликта на Украине. Владимир Зеленский к разговору не приглашен.