В Чехии объяснили встречу президента с Далай-ламой на фоне скандала с Китаем

Пражский град сообщил, что встреча президента Чехии Петра Павела с Далай-ламой была частной. Об этом сообщает РИА Новости.

© Dalai Lama

Таким образом в Чехии ответили на реакцию Китая — ранее Пекин заявил о прекращении контактов с Петром Павелом из-за этой встречи. Как объяснили в Пражском граде, встреча носила частный характер, но никаких контактов на президентском уровне между Чехией и Китаем нет.

«Встреча президента Чешской республики с Далай-ламой носила исключительно частный характер. На президентском уровне между Чехией и Китаем сейчас не происходит никаких прямых контактов, поэтому не идет речь о шаге, который бы менял существующее положение», — сообщили там.

Ранее официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что Китай останавливает любые контакты с президентом Чехии Петром Павелом из-за его встречи с 14-м Далай-ламой. Напомним, что с 1959 года последний находится в изгнании, поскольку власти Китая считают его сепаратистом.