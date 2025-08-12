Украинские депутаты обратились к Трампу

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в государственной измене, а также уехавший из Украины парламентарий Артем Дмитрук, обратились к президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что депутаты отправили Трампу письмо, в котором они призвали главу Белого дома включить в мирное соглашение по Украине требование освободить политзаключенных и остановить гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).

«Вместе с Артемом Дмитруком обратились к Трампу с официальным письмом о том, что вопрос освобождения украинских политзаключенных и прекращение гонения церкви и политических репрессий необходимо включать в договор мирного соглашения между Украиной и РФ», — заявил Дубинский.

Согласно тексту письма, при власти Владимира Зеленского на Украине «была уничтожена» политическая оппозиция, а УПЦ подверглась преследованию и была объявлена вне закона. По мнению авторов текста, единственный способ изменить этот курс — заложить эти изменения в условия перемирия.

