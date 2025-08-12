Нетаньяху призвал иранцев к восстанию и обещал им взамен помочь с водой

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал новое видеообращение к иранскому народу, в котором призвал иранцев поднять восстание против исламской республики и обещал им в дальнейшем помощь с израильской стороны в области водоснабжения. Видеозапись его выступления на английском языке размещена в официальном канале главы правительства Израиля в YouTube.

В своем обращении Нетаньяху назвал иранцев "гордым народом" и выступил с утверждением, что лидеры исламской республики якобы "навязали Двенадцатидневную войну" Израилю и будто бы "с треском ее проиграли". По версии израильского премьера, Иран сейчас испытывает серьезные проблемы с водоснабжением, а Израиль, по его словам, готов помочь с этим.

"У меня есть очень хорошие новости: Израиль - мировой лидер по переработке воды. Мы перерабатываем 90% сточных вод. Мы также лидируем в мире по опреснению. Мы точно знаем, что нужно сделать, чтобы в Иране тоже было достаточно воды. <...> И вот отличная новость: в тот же момент, когда ваша страна станет свободной, лучшие израильские специалисты по водным ресурсам приедут в каждый иранский город, привезут передовые технологии и опыт. Мы поможем Ирану перерабатывать воду, поможем опреснять ее", - утверждал Нетаньяху.

По его версии, иранские власти несправедливо относятся к своему народу и "отказывают в самых элементарных правах человека".

"Так быть не должно. Я призываю вас быть смелыми и решительными, осмелиться мечтать. Рисковать ради свободы. Ради своего будущего. Ради своих семей. Это того стоит! Выходите на улицы. Требуйте справедливости. Требуйте ответственности. Протестуйте против тирании. Стройте лучшее будущее для своих семей и для всех иранцев. <...> И знайте: вы не одни. Я с вами. Израиль с вами. Весь свободный мир с вами", - уверял израильский премьер.

В случае смены власти в Тегеране, по мнению Нетаньяху, Иран ждут быстрые перемены. "Скоро ваша страна станет свободной. Воды будет достаточно. Ваша экономика восстановится и будет процветать. Ваши дети снова будут радостными и беззаботными. Как сказал наш основатель Теодор Герцль (основоположник сионистского движения - прим. ТАСС) о еврейском государстве: