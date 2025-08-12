Во Франции назвали главную цель Трампа на встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп хочет добиться нормализации отношений с Россией на встрече с ее лидером Владимиром Путиным, а вопрос Украины имеет для него второстепенное значение. Главную цель Трампа назвал бывший посол Франции в РФ Жан де Глиниасти в интервью телеканалу TF1.

«У американского лидера только одна цель — нормализация отношений с Россией. Именно это имеет для него первостепенное значение. Украина не является его главной заботой», — сказал он.

По его словам, ультиматумы в отношении России не имеют смысла, поскольку такая стратегия работает «только с теми, кто загнан в угол или уже проиграл войну».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт рассказала о планах Трампа посетить Россию.