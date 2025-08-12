Дипломат де Глиниасти назвал слабой позицию Европы в конфликте на Украине

Влияние европейских стран в вопросе украинского урегулирования крайне слабое, те объемы помощи, которые требует Киев, стали для них неприемлемыми. С такой оценкой выступил дипломат и исследователь, бывший посол Франции в Москве (2009-2013) Жан де Глиниасти.

"У Европы очень мало рычагов влияния. Она еще может помогать Украине, но все меньше и меньше. Финансирование, которое требует Киев, немыслимо для европейских стран с ослабленными экономиками. К тому же решения Брюсселя могут блокировать отдельные государства, которые в большей степени ориентируются на Россию, такие как Венгрия или Словакия", - указал дипломат.

По его мнению, европейцы оказались за бортом процесса урегулирования ввиду их односторонней позиции.

"Европа полностью придерживается украинской линии и, следовательно, не имеет пространства для переговоров. Это, кстати, серьезная дипломатическая ошибка, если претендовать на роль посредника или координатора. Поддержка оказывается Владимиру Зеленскому и только ему, что не способствует укреплению позиций в переговорах", - отметил де Глиниасти.

В совместной декларации 10 августа глава Еврокомиссии и лидеры Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Великобритании призвали президента США Дональда Трампа вести переговоры с РФ "только в условиях перемирия" и "защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы". В заголовке документа прямо говорится, что он принят "в преддверии планируемой встречи президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина".