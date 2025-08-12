США осуждают Европу за нарушения прав человека

В США заявили, что в Европе ухудшается ситуация с правами человека. Такой вывод содержится в отчете Госдепа, представленном Конгрессу, сообщает агентство AFP.

В документе резкой критике подверглись некоторые из ближайших союзников США, в частности, Британия, Франция и Германия. Эти страны обвиняются в принятии неадекватных мер в рамках "борьбы с разжиганием ненависти в интернете".

Так, в докладе Госдепа, например, подчеркивается, что Лондон неоднократно совершал действия по ограничению свободы слова.

Раздел доклада, посвященный Израилю, был значительно сокращен по сравнению с прошлым годом. В нем нет упоминаний о гуманитарном кризисе в секторе Газа. Вашингтон признает, что имели место случаи незаконных "арестов и убийств со стороны Израиля", но подчеркивается, что Тель-Авив "предпринимает действия для выявления ответственных".