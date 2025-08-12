В ООН оценили предстоящий саммит Путина и Трампа

Представитель генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Стефан Дюжаррик прокомментировал предстоящий саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

© Лента.ру

По его словам, ООН приветствует «конструктивный диалог».

Ранее Дональд Трамп анонсировал предстоящий саммит с российским коллегой. Проведение встречи запланировано на 15 августа. Ключевой темой разговора будет урегулирование украинского кризиса, также на повестке дня президенты собираются затронуть и другие вопросы.

Белый дом высказался о красных линиях Трампа по Украине

Помощник президента РФ Юрий Ушаков высказался и о следующей встрече между Трампом и Путиным — как ожидает Москва, она состоится уже в России. Американскому лидеру передали приглашение.