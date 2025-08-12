Орбан назвал проигравшего в конфликте на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина уже проиграла России. Об этом он сказал в интервью на YouTube-канале Patriota.

© Соцсети Виктора Орбана

По словам Орбана, Украина поставила собственное существование под угрозу, а также нарушила баланс сил в Европе, но все равно проиграла конфликт с Россией. Он также заявил, что теперь дальнейшую судьбу Украины будут решать другие государства.

«Украина проиграла, а Россия выиграла эту войну. Вопрос только в том, когда и при каких обстоятельствах западные деятели, стоящие за украинцами, признают, что это произошло, и что из всего этого последует. <...> Украина не будет сама определять свое будущее, потому что именно она нарушила баланс сил и поставила под угрозу собственную государственность», — заявил он.

Орбан также добавил, что ранее Украина выполняла роль буферной зоны между Россией и Западом, но после попытки вступить в НАТО и Евросоюз она нарушила баланс сил в Европе. При этом премьер также считает, что конфликт с Россией затянулся только из-за европейской помощи, которая продолжается и по сей день.

Зеленский анонсировал наступление России с трех направлений

«Очень многие европейские лидеры полагают, что если украинцы будут упорствовать, то в конечном итоге смогут добиться смены режима в Москве. Я считаю это иллюзией», — добавил он.

Ранее Орбан отказался присоединяться к заявлению лидеров Евросоюза по Украине.