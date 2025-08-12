Орбан: Венгрия могла бы развалить Украину за день

Венгрия могла бы развалить Украину за день, прекратив поставки газа и электричества. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью интернет-порталу Patriota.

По его словам, Киев получает из Венгрии «значительную часть электроэнергии и газа» и если случится авария, то «Украина встанет».

«Мы могли бы устроить распад Украины за один день. За один-единственный день. Только это не в наших интересах. Пока украинцы разговаривают с нами так, как разговаривают, неуважительно и так, как ни один нормальный человек не стал бы разговаривать, они тем временем от нас зависят», — отметил Орбан.

Он считает, что Киев «так нагло ведет» себя с Будапештом, потому что осознает, что Венгрия нуждается в «стабильной и функционирующей Украине». В ином случае она будет представлять угрозу для республики, включая рост террористической опасности и ухудшение жизни национального меньшинства в Закарпатье, пояснил премьер.

При этом Орбан подчеркнул, что также в интересах Венгрии «никогда не находиться в одном союзе с Украиной», поскольку между странами существует постоянный конфликт интересов, который будет решаться не в пользу Будапешта.