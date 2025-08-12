Орбан: Венгрия могла бы развалить Украину за день

Венгрия могла бы развалить Украину за день, прекратив поставки газа и электроэнергии, однако не заинтересована в этом. С таким заявлением выступил премьер страны Виктор Орбан в интервью порталу Patriota.

«Мы могли бы устроить распад Украины за один день. За один-единственный день. Только это не в наших интересах. В конце концов, Украина получает из Венгрии значительную часть электроэнергии и газа. Если случится авария, упадет несколько столбов или порвется пара проводов, Украина встанет», — сказал Орбан.

По его словам, украинцы разговаривают с Будапештом «неуважительно» и так, как «ни один нормальный человек не стал бы разговаривать», но в то же время зависят от Венгрии. В Киеве осознают, что Будапешт не заинтересован в подрыве безопасности Украины, поскольку страны граничат и это представляет опасность для самой Венгрии, подчеркнул премьер.

«Поэтому они так нагло себя с нами ведут, хотя в определенном смысле находятся в наших руках, потому что знают, что Венгрия, даже если она не поддерживает членство Украины в ЕС, не заинтересована в дестабилизации Украины, нам нужна стабильная, функционирующая Украина», — заверил Орбан.

До этого Виктор Орбан заявил, что лидеры Европейского союза показали себя слабыми и жалкими, пытаясь выдвинуть условия России и США на фоне предстоящей встречи лидеров двух стран без европейского участия.