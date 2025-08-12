В Британии раскрыли важную деталь переговоров Путина и Трампа

Тема конфликта на Украине будет не единственной на предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Важную деталь переговоров раскрыла британская газета The Telegraph.

© Global look

«Украина, очевидно, будет в повестке дня саммита в Анкоридже, но, возможно, даже не станет главной темой. Вместо этого два лидера могли бы найти точки соприкосновения в вопросах контроля над вооружениями и ядерной безопасности», — указано в материале.

Отмечается, что еще одной темой для разговора может стать раздел минералов Арктики между двумя странами. При этом Трамп, пишет газета, пытается снизить ожидания от переговоров с Путиным, называя их «пробной встречей».

Ранее в заинтересованности Трампа в обсуждении других тем, помимо Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. «Я думаю, что он заинтересован в проведении таких переговоров, но его главный приоритет сейчас — прекратить эту войну», — сказала она.