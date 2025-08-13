Проведение нормальных выборов на Украине сейчас невозможно, заявил в интервью ТАСС экс-премьер страны Николай Азаров.

По его словам, на данный момент режим Владимира Зеленского воспроизведёт лишь свою копию.

«Можно заставить Зеленского провести выборы. Это вполне возможности Соединённых Штатов покрывают. Но режим Зеленского воспроизведёт вторую копию режима Зеленского», — сказал Азаров.

В таком случае, отметил бывший премьер, режим на Украине сохранится и будет продолжать ту же самую политику русофобии, нацизма, бандеровщины и пропаганды войны.

В конце июля депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил мнение, что США решительно настроены на отстранение Зеленского от власти на Украине.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв между тем отмечал, что решение украинского конфликта станет политической смертью Зеленского.