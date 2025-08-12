США увидели прогресс в прямых переговорах России и Украины

Соединенные Штаты считают, что на прямых переговорах РФ и Украины был достигнут определенный прогресс, заявила пресс-секретарь администрации президента Дональда Трампа Кэролайн Левитт. Трансляцию ее брифинга вел YouTube-канал Белого дома.

«Президент действительно призвал Украину и Россию напрямую обсудить друг с другом эти гуманитарные вопросы, и мы уже видим прогресс», — сказала Левитт.

Она отметила, что в результате диалога между делегациями двух стран произошел обмен военнопленными и детьми.

При этом, по данным RT, украинские власти отказались от тысячи солдат Вооруженных сил Украины, вычеркнув их из списков на обмен. Журналисты допустили, что вместо вычеркнутых из списка военнопленных Украина могла внести в них других людей. Однако причина, по которой было принято такое решение, остается неизвестной.

По данным СМИ, среди этих военнопленных нет ни одного офицера, большинство из них, около 70%, — солдаты, рядовые и матросы.