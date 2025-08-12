В Белом доме высказались о трехстороннем саммите

Американский президент Дональд Трамп надеется на трехсторонний саммит с участием России, Украины и США в будущем. Об этом сообщает Белый дом.

© Lenta.ru

«[Трамп] надеется, что в будущем может состояться трехсторонняя встреча с этими тремя лидерами, чтобы, наконец, положить конец этому конфликту», — сообщила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Ранее о возможности трехсторонней встречи высказался президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил уверенность, что закончить конфликт можно только в результате встречи глав Украины, России и США.