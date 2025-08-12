Зеленский: Мы не выйдем из Донбасса

Украина не передаст России Донбасс, заявил Владимир Зеленский, комментируя сообщения СМИ о якобы планах Москвы и Вашингтона согласовать вывод ВСУ из этого региона.

«Мы не выйдем из Донбасса. Если мы выйдем из Донбасса по своей воле или на нас будут давить, мы откроем третью войну», — цитируют Зеленского украинские СМИ.

После приезда спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву на переговоры с Владимиром Путиным в начале августа западные СМИ сообщили, что Россия готова остановить боевые действия после вывода ВСУ с территории Донецкой и Луганской областей. В тот же день информацию частично подтвердил Трамп. Он заявил, что соглашение по Украине предусматривает «определенную перестановку территорий». Ожидается, что Трамп и Путин обсудят эту тему на переговорах в Аляске 15 августа. В Кремле возможность обмена территориями не комментировали.

Раскрыта причина резкой смены позиции Зеленского по территориям

На фоне этих сообщений Зеленский заявил, что выступает против обмена территориями.

«Ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет», — сказал он.

После этого Трамп заявил, что его беспокоит нежелание Зеленского участвовать в обмене территориями для заключения соглашения с Россией.