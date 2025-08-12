Дюжаррик: в ООН приветствуют конструктивный диалог между Россией и США

Представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик, заявил, что в Организации приветствуют «конструктивный диалог». Так он прокомментировал предстоящую встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

«Мы приветствуем конструктивный диалог между государствами-членами (ООН. — RT)», — цитирует его РИА Новости.

Ранее экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер назвал предстоящую встречу лидеров России и США последним шансом Украины на выживание.