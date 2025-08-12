Стало известно о секретном указании Макрону перед саммитом на Аляске

Британские чиновники порекомендовали политикам из стран Евросоюза, особенно президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, не высказываться публично и не выдвигать каких-либо требований перед встречей лидеров России и США на Аляске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegraph.

В тексте издания говорится, что многие действия европейских политиков «могут разозлить США и лично американского главу Дональда Трампа, если они продолжат ставить условия и рисовать красные линии».

«Британские чиновники призвали лидеров Евросоюза прекратить "неполезную публичную полемику" в преддверии мирных переговоров между Трампом и российским президентом Владимиром Путиным», — отмечается в статье.

Напомним, что саммит глав РФ и США на Аляске состоится 15 августа. Ключевой его темой станет обсуждение вариантов долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.