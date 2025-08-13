Ким Чен Ын заверил Путина в поддержке России

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын в телефонном разговоре заверил президента РФ Владимира Путина в поддержке мер российских властей в контексте специальной военной операции. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Указывается, что Путин высоко оценил помощь КНДР и героизм солдат Корейской народной армии при освобождении территории Курской области.

"Товарищ Ким Чен Ын выразил искреннюю признательность за высокую оценку Путина в отношении корейских воинов, еще раз заверил, что КНДР всегда будет оставаться верной духу договора между КНДР и РФ, а также, что и впредь будет полностью поддерживать все меры российского руководства", - информировало агентство.

ЦТАК отмечает, что разговор прошел в товарищеской атмосфере. Владимир Путин поздравил коллегу с предстоящей годовщиной освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства. "Товарищ Ким Чен Ын выразил самому уважаемому товарищу Владимиру Путину сердечную благодарность за теплые поздравления в адрес всего корейского народа", - указывает агентство. Ким Чен Ын подчеркнул, что 15 августа в КНДР "вспоминают героические подвиги, совершенные солдатами и офицерами Красной Армии, как подлинный образец настоящего интернационализма".

Путин и Ким Чен Ын "высоко оценили углубление и развитие отношений сотрудничества во всех сферах в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве". "Лидеры двух государств подтвердили волю к дальнейшему укреплению сотрудничества", - сказано в сообщении. Главы государств также "обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес" и "договорились продолжать дальнейшие тесные контакты".

Пресс-служба Кремля 12 августа сообщила, что Путин и Ким Чен Ын в телефонном разговоре выразили приверженность дальнейшему развитию дружбы, добрососедства и сотрудничества по всем направлениям в русле заключенного 19 июня 2024 года Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.