Экс-президент Украины Петр Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) сделал заявление о возможной передаче России территорий страны. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Порошенко* заявил, что окончательного решения не может быть принято без Украины.

«Наша земля не продается», - отметил он.

Кроме того, бывший глава Украина выразил надежду на достижение соглашения о прекращении огня по результатам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

В обратном случае необходимо поставлять «больше оружия на Украину», добавил политик.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина уже победила в конфликте с Россией. По словам главы киевского режима, Украина выстояла в войне за независимость.

