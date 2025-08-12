В Южной Корее выдали ордер на арест экс-первой леди

Центральный окружной суд Сеула выдал ордер на арест бывшей первой леди Южной Кореи Ким Гон Хи. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что ордер на арест подобного лица был выдан впервые в истории страны. В качестве причин для заключения под стражу указана возможность уничтожения улик. В ее отношении были выдвинуты 16 пунктов обвинения, включая подозрения в махинациях с ценными бумагами, обвинения в коррупции и подозрение во вмешательстве в отбор кандидатов в депутаты.

Муж Ким Гон Хи, бывший президент Юн Сок Ель, находится в СИЗО с 10 июля. Он был отстранен от власти после того, как ввел военное положение в нарушение основного закона страны.

Ранее Ким Гон Хи легла в больницу перед явкой на допрос.