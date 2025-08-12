Рютте примет участие в телеконференции по Украине перед встречей Трампа и Путина

Генсек НАТО Марк Рютте примет участие в телеконференции лидеров США, Европы и Украины, посвященной обсуждению украинского конфликта. Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса, пишет РИА Новости.

«Рютте примет участие в виртуальных встречах лидеров Европы, США и Украины, организованных канцлером Германии Фридрихом Мерцем для обсуждения ситуации на Украине», — сообщили в НАТО.

Телеконференция состоится в среду, 13 августа, за два дня до встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. В ней примут участие украинский лидер Владимир Зеленский, американский президент Дональд Трамп, вице-президент США Джей Ди Вэнс, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также главы кабминов Италии, Польши и Финляндии.

По словам пресс-секретаря канцлера ФРГ Стефана Корнелиуса, участники разговора рассмотрят дальнейшие варианты оказания давлению на Россию. Кроме того, лидеры стран поднимут вопрос подготовки возможных мирных переговоров, обсудят тему территориальных уступок и безопасности.

15 августа Дональд Трамп и Владимир Путин проведут переговоры на Аляске. Главной темой встречи станет мир на Украине. Президенты, в частности, могут обсудить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.