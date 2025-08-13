50% немцев не считают, что Мерц продержится у власти все четыре года

Почти половина жителей Германии полагают, что правительству ФРГ под руководством канцлера Фридриха Мерца (ХДС) не удастся продержаться у власти до следующих федеральных выборов, которые запланированы на 2029 год. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

По его данным, 49% респондентов полагают, что нынешняя правящая коалиция в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ не сможет управлять страной в течение всего избирательного периода. В то же время 33% опрошенных высказали противоположную точку зрения. Еще 18% не смогли ответить на поставленный вопрос.

Вместе с тем социологи выяснили, что 40% немцев предполагают, что к 2029 году состояние экономики ФРГ ухудшится при Мерце. Кроме того, 35% считают, что ситуация в сфере миграции также будет меняться лишь в худшую сторону.

Опрос проводился с 8 по 11 августа. В нем приняли участие 1 004 человека.

Вечером 12 августа Мерц провел экстренное совещание, на котором обсуждались ошибки правящей коалиции и пути их исправления. На нем присутствовали министр образования ФРГ Карин Прин, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер и генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман. В частности, речь шла об ограничении экспорта оружия в Израиль, которое вызвало разногласия в ХДС/ХСС, неспособность реализовать обещанное в коалиционном соглашении всеобщее снижение налога на электроэнергию и разногласия, связанные с выборами судей Федерального конституционного суда.

6 мая парламент ФРГ избрал Мерца канцлером во втором туре голосования. В истории ФРГ еще не было такого прецедента, чтобы после выборов и успешных коалиционных переговоров кандидат от победившей партии провалил голосование. В Германии 23 февраля прошли досрочные выборы в Бундестаг после того, как в ноябре прошлого года из-за разногласий по бюджетной и финансовой политике, в том числе по дальнейшему оказанию помощи Киеву, распалась правящая коалиция "Светофор". Блок ХДС/ХСС победил по итогам голосования, набрав 28,5% голосов. Второе место впервые в своей истории заняла "Альтернатива для Германии" с 20,8%. На третьей позиции расположилась СДПГ с 16,4% голосов. Далее следуют "Зеленые" и Левая партия, за которых проголосовали 11,6 и 8,8% избирателей соответственно.