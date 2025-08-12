Азербайджан отказался от участия в мероприятии СНГ

Азербайджан не будет участвовать в заседании Совета министров внутренних дел Содружества независимых государств (СНГ). Об этом сообщило агентство APA в своем Telegram-канале.

«Азербайджан отказался участвовать в заседании Совета министров внутренних дел СНГ», — сказано в публикации.

Сообщается, что центральными темами на заседании стали совместная борьба с преступностью, сотрудничество

правоохранительных органов, вопросы незаконной миграции и их решения.

В России отреагировали на выделение властями Азербайджана гумпомощи Украине

11 августа стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил Украине два миллиона долларов на гуманитарную помощь. Согласно документу, средства будут направлены на закупку и отправку электрооборудования.