АдГ вновь стала самой популярной партией в ФРГ

Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) вновь стала самой популярной в ФРГ, опередив Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (ХДС/ХСС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое СМИ.

Согласно последним данным, рейтинг одобрения АдГ вырос на 1% до 26%. В свою очередь поддержка ХДС/ХСС, которые входят в правящую коалицию, наоборот упала на 1% до 24%. Уровень популярности Социал-демократической партии Германии остался на уровне 13%.

Стоит отметить, что АдГ уже занимала первое место по популярности в ФРГ в апреле 2025 года. Тогда партия набрала 25% против 24% у блока ХДС/ХСС.

Также указывается, что на 3% снизились рейтинги канцлера Германии Фридриха Мерца. Его поддерживает только 29% опрошенных.