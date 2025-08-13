Стало известно, как будут содержать в тюрьме экс-первую леди Южной Кореи

Бывшая первая леди Южной Кореи Ким Гон Хи, осужденная по делу о коррупции, будет отбывать срок в одиночной камере. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник.
По его данным, распорядок дня бывшей первой леди будет незначительно отличаться от расписания, которого придерживаются остальные заключенные. Изменения обусловлены ее высокопоставленным положением, уточняет агентство.
«По словам источника, пожелавшего остаться анонимным, поскольку он не уполномочен общаться со СМИ, в ее одиночной камере есть небольшой столик, который можно использовать как письменный стол и для приема пищи, а также матрас на полу, на котором можно спать», — говорится в материале.
Также у Ким Гон Хи будет отдельный доступ в душевую. Кроме того, первой леди разрешили шесть дней в неделю по часу заниматься спортом на открытом воздухе. Как выяснили журналисты, время тренировок будет смещено, чтобы избежать пересечений с другими заключенными.
Накануне Центральный окружной суд Сеула постановил арестовать Ким Гон Хи по подозрению в коррупции. Это первый раз в истории республики, когда выдается ордер на арест супруги экс-президента. Дело против Ким Гон Хи состоит из 16 пунктов, ей инкриминируют махинации с ценными бумагами автодилера Deutsch Motors, коррупцию, а также вмешательство в выборы депутатов.