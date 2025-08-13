Стало известно, как будут содержать в тюрьме экс-первую леди Южной Кореи

Бывшая первая леди Южной Кореи Ким Гон Хи, осужденная по делу о коррупции, будет отбывать срок в одиночной камере. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник.

© JUNG YEON-JE/EPA/TACC

По его данным, распорядок дня бывшей первой леди будет незначительно отличаться от расписания, которого придерживаются остальные заключенные. Изменения обусловлены ее высокопоставленным положением, уточняет агентство.

«‎По словам источника, пожелавшего остаться анонимным, поскольку он не уполномочен общаться со СМИ, в ее одиночной камере есть небольшой столик, который можно использовать как письменный стол и для приема пищи, а также матрас на полу, на котором можно спать»‎, — говорится в материале.

Также у Ким Гон Хи будет отдельный доступ в душевую. Кроме того, первой леди разрешили шесть дней в неделю по часу заниматься спортом на открытом воздухе. Как выяснили журналисты, время тренировок будет смещено, чтобы избежать пересечений с другими заключенными.

Накануне Центральный окружной суд Сеула постановил арестовать Ким Гон Хи по подозрению в коррупции. Это первый раз в истории республики, когда выдается ордер на арест супруги экс-президента. Дело против Ким Гон Хи состоит из 16 пунктов, ей инкриминируют махинации с ценными бумагами автодилера Deutsch Motors, коррупцию, а также вмешательство в выборы депутатов.