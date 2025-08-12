Страна ЕС раскрыла ожидания от встречи Путина и Трампа

Словакия ожидает позитивного эффекта от предстоящей встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске.

© Lenta.ru

Об этом заявил министр иностранных дел страны Юрай Бланар, передает РИА Новости.

«Мы верим, что готовящийся саммит на Аляске будет способствовать позитивному развитию [ситуации вокруг Украины]», — отметил глава МИД.

По словам Бланара, Братислава поддерживает все инициативы, которые направлены на достижение справедливого и долгосрочного мира. Он также призвал все заинтересованные стороны к конструктивному подходу и поиску общих решений, которые позволят завершить конфликт.

Зеленский сделал неожиданное заявление о встрече Трампа и Путина на Аляске

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай приветствует взаимодействие России и США по урегулированию конфликта на Украине.