Станция «Судного дня» передала сообщение за три дня до встречи Путина и Трампа

Радиостанция «Судного дня» УВБ-76 передала новое загадочное сообщение за несколько минут до объявления точного места встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Текст сообщения размещен в Telegram-канале станции.

«НЖТИ 12687 ТОЛКОСРАМ 9585 4510», — говорится в сообщении.

Пост был опубликован в 20:04 по московскому времени.

До этого Telegram-канал «Милитарист» написал, что 11 августа военная радиостанция УВБ-76 передала в эфир шесть закодированных сообщений, совпадающих с передачами 6–10 января 2022 года. По данным автора канала, отличие закодированных сообщений состоит в группах цифр перед словами. Расшифровка посланий, а также их предназначение неизвестны.

УВБ-76 — радиостанция, созданная в 1970-х годах. Станция вещает с 1976 года и получила прозвище «жужжалка» из-за характерного фонового гудения. Истинное предназначение ее сообщений до сих пор неизвестно.