Официальные лица в ФРГ смирились с тем, что Украине придется пойти на территориальные "уступки" в рамках урегулирования конфликта, пишет New York Times (NYT).

Официальные лица Германии в публичном пространстве уклоняются от ответа на то, поддержат ли они соглашение с территориальными "уступками" Российской Федерации, но в частном порядке они звучат смирившимися с этой возможностью, поделились подробностями авторы публикации.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся на Аляске в пятницу, 15 августа. Как отмечал помощник главы российского государства Юрий Ушаков, спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф во время визита в Российскую Федерацию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва оставила его без комментария, предлагая сосредоточиться на подготовке саммита в двустороннем формате. Сам глава российского государства говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Глава киевского режима в преддверии встречи президентов России и США заявил, что не пойдет на уступки в вопросе территорий.