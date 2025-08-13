Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер призвал американцев приезжать в Россию и знакомиться с русскими, чтобы избавиться от навязанной за долгое время русофобии. Об этом он рассказал ТАСС.

По его словам, жителям США необходимо изучать Россию, а для этого необходимо находиться в стране. «Когда вы начнете их слушать, это будет самое важное: то, что у них есть на сердце, во что они верят <...> Когда у вас это получится, вы увидите вот эту силу народной дипломатии», — сказал Риттер.

Ранее Скотт Риттер признался в любви к Москве. По его словам, он впервые побывал в Москве в 1980-е годы, затем несколько раз посещал российскую столицу во времена перестройки, наблюдая, как она меняется.