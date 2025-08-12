Эрдоган заявил о готовности Турции принять саммит по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, что его страна готова принять у себя саммит по Украине.

Эрдоган отметил прогресс, достигнутый на прямых переговорах между РФ и Украиной, три раунда которых прошли в Стамбуле, сообщила администрация турецкого лидера по итогам состоявшегося разговора.

"Турция готова принять у себя саммит лидеров, создание рабочих групп в военной, гуманитарной и политической областях откроет путь к встрече в верхах", - сказал Эрдоган.

"Президент Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским по просьбе украинской стороны. Он отметил, что прогресс, достигнутый в ходе прямых переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле, имеет большое значение, и выразил надежду, что в ходе следующих раундов переговоров будут достигнуты значимые результаты в вопросе прекращения огня на пути к прочному миру", - говорится в сообщении.

Президент Турции также заявил, что она продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд прямых российско-украинских переговоров по украинскому урегулированию. Перед встречей в полном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели разговор тет-а-тет. Переговоры в полном составе продлились около 40 минут, в ходе которых стороны обсудили позиции, изложенные в проектах меморандумов.

По итогам встречи стороны договорились об обменах не только военных, но и гражданских лиц. Россия предложила Украине создать онлайн три рабочие группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов. Кроме того, Москва предложила Киеву передать еще 3 тыс. тел военнослужащих ВСУ, а также вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта для сбора раненых и тел погибших. Решение о четвертом раунде переговоров будет приниматься после выполнения новых договоренностей, сообщал Мединский.