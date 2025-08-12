Владимир Зеленский сделал заявление по поводу встречи главы Белого дома Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на украинские СМИ.

По словам Зеленского, эта встреча будет иметь значение исключительно для двусторонних отношений США и России, но на ней не будут приняты никакие решения по Украине. При этом Зеленский уверен, что Трамп тоже это понимает.

«Верю, что президент США это понимает», — заявил он.

Помимо этого Зеленский добавил, что помимо встречи Трампа и Путина, планируется трехсторонняя встреча с его участием. Дата этой встречи пока неизвестна.

Встреча Путина и Трампа на Аляске должна состояться 15 августа.