Зеленский сделал неожиданное заявление о встрече Трампа и Путина на Аляске

Встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске будет иметь значение только для двусторонних отношений США и РФ, но там не будет принято никаких решений по Украине без Украины.

Об этом заявил Владимир Зеленский во вторник, 12 августа.

«Верю, что президент США это понимает», — заявил Зеленский.

Также он подтвердил, что планируется трехсторонняя встреча с его участием, но, когда она будет, он не знает.