Единственный документ, который должен будет подписать Владимир Зеленский, — перемирие. Такое мнение высказал экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По мнению бывшего советника, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на Аляске еще раз подтвердят, что нелегитимный украинский лидер должен уйти со своего поста.

При этом, кто и как будет снимать Зеленского — абсолютно не важно, добавил Арестович*.

По его словам, если США остановят финансирование конфликта на Украине, то военные действия быстро завершатся разгромом Киева, что станет политической смертью для Зеленского и его окружения.

Трамп уже признал, что Зеленский вне игры. И это, вероятно, будет подтверждено еще раз на Аляске, отметил Арестович*.

Зеленского не пустят на Аляску во время саммита

Ранее в Госдуме заявили, что США могут физически устранить Владимира Зеленского, если тот постарается сорвать переговоры на Аляске или достигнутые там соглашения.

