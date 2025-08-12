Украинским мужчинам до 22 лет могут разрешить выезд за границу. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает «Страна.ua».

По его словам, это позитивная история, которая поможет молодым украинцам сохранить связи с семьями и поможет им в получении иностранного образования.

«Вы еще не знаете, как будет», — пошутил Зеленский после оваций слушателей.

Ранее Зеленский в преддверии встречи глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа смягчил позицию по территориальным уступкам.

«Зеленский допустил, что какая-либо форма территориальных уступок будет необходима для окончания конфликта. Без этого, скорее всего, он бы потерял поддержку американцев, а европейские союзники в конце концов тоже начали бы исчезать», — сообщает издание The Daily Telegraph.

До этого окружение Зеленского уличили в переводе коррупционных денег на счета в ОАЭ. Издание Aydınlık пишет, что с прошлого года республику сотрясают обвинения в коррупции, которые могут отразиться на правительстве.