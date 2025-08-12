Синоптик предсказал погоду на Аляске в день встречи Путина и Трампа

В день встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет облачно и тепло. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT.

© Газета.Ru

«15 августа погода в городе Анкоридж на Аляске будет формироваться под влиянием ложбины циклона, который располагается в Тихом океане», — поделился прогнозом синоптик.

По его словам, днем воздух в Анкоридже прогреется до плюс 15-18 градусов. Порывы ветра достигнут скорости 5-10 м/с.

«То есть благоприятная погода для хорошей встречи двух лидеров», — заключил Шувалов.

Путин и Трамп договорились встретиться на Аляске 15 августа. Главной темой обсуждения глав двух государств станет урегулирование конфликта на Украине.

Где именно на Аляске пройдет встреча Путина и Трампа, пока неизвестно. Источник издания Alyaska Landmine допустил, что переговоры глав двух государств могут пройти в отеле Alyeska Resort в городе Гирдвуд, который находится на юге муниципалитета Анкоридж. Такой вывод был сделан на основе того, что в этом отеле с 12 по 16 августа полностью отсутствуют номера для бронирования.

Бывший вице-губернатор штата Аляска Лорен Леман озвучил другую версию. По его мнению, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти на военных базах близ Анкориджа или Фэрбанкса.