Зеленский обратился с призывом к Европе

Европе необходимо «продолжить давление» на Россию в преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Мы все вместе должны продолжать наше давление – давление силы, давление санкций, давление дипломатии», — отметил он.

Глава МИД Германии заговорил об уступках со стороны Украины

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль допустил уступки со стороны Украины при заключении мирного соглашения с Россией. Его слова приводит газета The Guardian.

«Сам факт того, что Украина сейчас готова обсуждать статус-кво, уже является уступкой, поскольку Россия оккупирует украинскую территорию, нарушая международное право», — заявил Вадефуль.

Китай разорвал связи с президентом Чехии

Несмотря на протест Китая, глава Чехии Петр Павел провел встречу с Далай-ламой в Индии. Подобное представляют собой серьезное нарушение политических обязательств, поэтому власти КНР разорвали связи с чешским правительством. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Президент Чехии Павел, несмотря на неоднократные заявления и решительное противодействие Китая, настоял на поездке в Индию для встречи с Далай-ламой. <...> В ответ на вопиющие и провокационные действия Павла Китай принял решение прекратить с ним дальнейшее взаимодействие», — заявил Цзянь.

Финляндия обвинила экипаж танкера Eagle S в повреждении кабелей

© Global look

Заместитель генерального прокурора Финляндии предъявил обвинения трем членам экипажа танкера Eagle S, задержанного в декабре 2024 года по подозрению в повреждении электрокабеля EstLink 2 и четырех других кабелей связи в Балтийском море. Об этом сообщили в прокуратуре.

Капитан, первый и второй помощники капитана танкера, зарегистрированного на Островах Кука, обвиняются в тяжком причинении вреда и тяжком вмешательстве в работу телекоммуникаций. По информации ведомства, все трое отрицают свою вину.

На Украине заявили об обвале фронта ВСУ в Донбассе

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* на своём YouTube-канале заявил об обвале фронта украинских оккупантов в Донбассе.

Как пишет ТАСС, так он прокомментировал обвал фронта ВСУ в районе Красноармейска.

«Обвал фронта в Донбассе», — заявил экс-депутат Рады.

В Подмосковье предотвратили теракт против сотрудника Минобороны РФ

В Подмосковье предотвратили теракт против высокопоставленного сотрудника Минобороны России — подозреваемый должен был припарковать авто с 60 кг взрывчатки, заявили в Центре общественных связей ФСБ.

«Задержан гражданин России и Украины 1989 г. р., готовивший террористический акт на территории Московской области», — приводит сообщение ТАСС.

Опубликована записка утонувшего подводника с «Курска»

С момента катастрофы на подводной лодке «Курск» в Баренцевом море прошло 25 лет. Причины произошедшего до сих пор неизвестны, однако записка подводника Дмитрия Колесникова свидетельствует, что экипаж подлодки оставался в живых спустя два часа после взрывов.

Записка пролежала под водой три месяца, однако смогла сохраниться. Есть мнение, что Колесников закрывал рукой карман, в котором лежало послание.

Из Польши выдворят украинцев и белорусов после скандала с Максом Коржом

Более 60 человек будут вынуждены покинуть Польшу после скандала вокруг демонстрации красно-черного флага Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана в России экстремистской и запрещена) на концерте белорусского рэпера Макса Коржа. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Rzeczpospolita.

«Я только что получил информацию, что в отношении 63 человек возбуждены дела о выезде из страны — и если они не уедут добровольно, их заставят покинуть страну», — сообщил Туск.

Россиян предупредили о новом климате

В ближайшие 10 лет климат в России станет другим: интенсивность жары усилится, а структура осадков изменится. Об этом предупредил кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев в беседе с Life.ru.

По словам ученого, среднегодовая температура продолжает увеличиваться, причем в России это происходит в 2,5-2,7 раза быстрее, чем по всему миру. Из-за потепления мелкие и продолжительные дожди в стране уступят место интенсивным ливням, а снег зимой станет идти реже. Кроме того, усилится ветровая активность — ураганы, шквалы и смерчи будут происходить чаще.

Европа готовится к войне

Государства Европы заметно нарастили темпы возведения оборонных предприятий, втрое ускорив их развитие с момента начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Financial Times.

Издание подчеркивает, что такой рост стал беспрецедентным за всю историю. Подчеркивается, что суммарная площадь военных заводов в Европе к 2024-2025 годам составила 2,8 миллиона квадратных метров. Для сравнения: в 2020-2021 годах этот показатель составлял около 790 тысяч квадратных метров.

