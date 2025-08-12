Туск: украинский конфликт приближается к завершению

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что украинский конфликт приближается к завершению.

Об этом он написал на своей странице в соцсети X, добавив, что в связи с этим Россия якобы «делает всё возможное, чтобы поссорить Киев с Варшавой».

«По мере того, как украинский конфликт подходит к концу, Россия делает всё возможное, чтобы поссорить Киев и Варшаву. Антипольские жесты украинцев и разжигание антиукраинских настроений в Польше — это сценарий, срежиссированный Путиным, иностранными агентами и местными идиотами», — сказал премьер-министр.

Вместе с этим вице-спикер сейма Кшиштоф Босак отмечал, что в Польше хотели бы вернуть визовый режим с Украиной.