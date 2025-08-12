Вучич отреагировал на сообщения о планах уволить пророссийских политиков

Президент Сербии Александр Вучич назвал глупостями сообщения о планах уволить пророссийских политиков, что сделало возможным присоединение страны к санкционному режиму против России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сербия не меняет свою позицию и не собирается ее менять, Сербия не собирается вводить санкции и менять свою политику. Это всё глупости. Не понимаю, кому это нужно и кто это выдумывает», — указал глава государства.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Сербии Джуро Мацут рассматривает возможность отправить в отставку ряд министров из-за давления Запада по вопросу отношений с Россией. Предполагалось, что он может пойти на этот шаг, так как кабмин Сербии блокирует санкции против российской стороны.