Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует согласиться на любую сделку по итогам встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, поскольку иначе стране грозит крах. Об этом пишет American Thinker (AT).

© ТАСС/ZUMA

В статье подчеркивается, что в случае продолжения боевых действий Украину ждет неизбежное уничтожение, поэтому Зеленский должен согласиться на любые условия, которые ему выдвинут, чтобы «обойтись малой кровью».

Зеленский: Мы не выйдем из Донбасса

Издание также отметило, что отказ украинского лидера от территориальных уступок обусловлен его нежеланием лишиться власти.