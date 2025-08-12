Зеленского не пустят на Аляску во время саммита
Агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что не стоит ожидать визита Владимира Зеленского на Аляску, когда там будет проходить саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
"Приезд Зеленского на Аляску в дни встречи Путина и Трампа ожидать не стоит", - приводит агентство слова источника.
"США не будут мешать возможным позитивным результатам встречи Владимира Путина и Дональда Трампа", - сказал агентству другой источник.
Ранее такие издания, как Bloomberg и The Wall Street Journal, ссылаясь на анонимные источники в окружении Трампа, сообщали о том, что якобы рассматривался рассматривался трехсторонний формат встречи.
При этом госсекретарь США Марко Рубио в одном из интервью заявил, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина будет двухсторонней.