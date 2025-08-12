NYT: Трамп отмахнулся от слов Зеленского об уступке территорий Украины
Президент США Дональд Трамп «отмахнулся» от позиции лидера киевского режима Владимира Зеленского, который не намерен уступать территории по итогам мирных переговоров относительно урегулирования конфликта на Украине.
Об этом в понедельник, 11 августа, сообщила газета The New York Times.
— (Дональд — прим. «ВМ») Трамп повторил, что планирует провести переговоры о том, что он назвал «земельным обменом», и отмахнулся от заявлений президента Украины Владимира Зеленского, — передает газета.
11 августа американский лидер заявил, что он поддерживает хорошие отношения с Владимиром Зеленским, но не согласен с его позицией по обмену территориями с Россией. Трамп отметил, что Зеленскому не требовалось «одобрение в соответствии с конституцией» для вступления в конфликт, но оно ему понадобилось для обмена территориями.
Ранее глава Белого дома объявил, что 15 августа он «приедет в Россию», где встретится с Владимиром Путиным. Он добавил, что будет просить российского лидера завершить конфликт на Украине. Также Трамп рассказал, что попытается вернуть Украине часть территорий, которые находятся под контролем российских войск.