Президент США Дональд Трамп «отмахнулся» от позиции лидера киевского режима Владимира Зеленского, который не намерен уступать территории по итогам мирных переговоров относительно урегулирования конфликта на Украине.

© Вечерняя Москва

Об этом в понедельник, 11 августа, сообщила газета The New York Times.

— (Дональд — прим. «ВМ») Трамп повторил, что планирует провести переговоры о том, что он назвал «земельным обменом», и отмахнулся от заявлений президента Украины Владимира Зеленского, — передает газета.

11 августа американский лидер заявил, что он поддерживает хорошие отношения с Владимиром Зеленским, но не согласен с его позицией по обмену территориями с Россией. Трамп отметил, что Зеленскому не требовалось «одобрение в соответствии с конституцией» для вступления в конфликт, но оно ему понадобилось для обмена территориями.

Ранее глава Белого дома объявил, что 15 августа он «приедет в Россию», где встретится с Владимиром Путиным. Он добавил, что будет просить российского лидера завершить конфликт на Украине. Также Трамп рассказал, что попытается вернуть Украине часть территорий, которые находятся под контролем российских войск.