Украинцы бросились за помощью к «магии»

Жители Украины в попытках узнать результаты предстоящих переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа обращаются к магии и картам Таро. Видеозапись такого гадания опубликовал Telegram-канал «Абзац».

15 августа на Аляске пройдут переговоры между лидерами России и США Владимиром Путины и Дональдом Трампом. Ожидается, что темой встречи станет завершение украинского конфликта. При этом Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что у него нет намерения звать на эту встречу Владимира Зеленского.

На видео, опубликованном каналом, украинская гадалка рассказывает своим подписчикам, что сделала расклад на то, как завершится встреча на Аляске. При этом большую часть времени она говорит на русском, лишь один раз перейдя на украинский.

По мнению гадалки, карты говорят о том, что конфликт встанет «на паузу». Однако в украинском обществе это может быть воспринято как полное завершение противостояния.

Все это она «рассказывает на полном серьезе, усиленно вглядываясь в картинки на картоне», констатировал «Абзац».