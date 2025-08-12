Китай разорвал связи с президентом Чехии

Несмотря на протест Китая, глава Чехии Петр Павел провел встречу с Далай-ламой в Индии. Подобное представляют собой серьезное нарушение политических обязательств, поэтому власти КНР разорвали связи с чешским правительством. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Президент Чехии Павел, несмотря на неоднократные заявления и решительное противодействие Китая, настоял на поездке в Индию для встречи с Далай-ламой. <...> В ответ на вопиющие и провокационные действия Павла Китай принял решение прекратить с ним дальнейшее взаимодействие», — заявил Цзянь.

Его слова приводит официальный сайт МИД.

Президент Чехии Павел: Китай и Россия представляют одинаковые киберугрозы Европе

Подобные действия — это серьезное нарушение политических обязательств, взятых чешскими властями перед КНР. Также они наносят ущерб суверенитету и территориальной целостности китайской стороны. Как отметил Линь Цзянь, Китай вновь официально выразил властям Чехии свою крайнюю неудовлетворенность сложившейся ситуацией.

Далай-лама в тибетской буддийской традиции школы гелугпа считается воплощением бодхисаттвы Авалокитешвары — божества милосердия. Процесс передачи статуса (тулку) от покойного Далай-ламы новому ребенку занимает несколько лет и сопровождается рядом ритуалов по подтверждению преемственности, которые проходят под контролем признанных религиозных авторитетов. Действующий Далай-лама XIV с 1959 года проживает в Индии после вынужденного отъезда из Тибета вследствие поражения антикитайского восстания. Китайские власти рассматривают его как сепаратиста, представляющего угрозу национальному единству.