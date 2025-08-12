Президент РФ Владимир Путин – один из самых искусных и опытных переговорщиков, так как отлично разбирается во всех тонкостях обсуждений, в отличие от американского лидера Дональда Трампа, пишет The Financial Times (FT), ссылаясь на источники.

«Путин — один из самых искусных переговорщиков», - поделился своей точкой зрения немецкий дипломат, участвовавший во встречах, посвященных обсуждению Минских соглашений.

По его словам, глава российского государства разбирается во всех вопросах, досконально знает все юридические тонкости. По мнению собеседника издания, необходимо знать факты так же хорошо, как Путин. Факты — не самая сильная сторона Трампа, он их не только не любит, но и имеет свои предубеждения, российский лидер это хорошо знает, отметил дипломат из Германии.

Кроме того, неназванный экс-советник переговорной команды бывшего президента Франции Франсуа Олланда рассказал о том, что Путин очень структурированный и педантичный человек.